Olimpiadi: l’Italia è un paese di tiratori e sono italiane le armi e le munizioni che portano medaglie

L’oro olimpico storico per l’Italia del Biathlon verrà celebrato anche a EOS European Outdoor show ‘26, dal 28 al 30 marzo a Fiere di Parma. La tecnologia made in Italy di Fiocchi, infatti, ha contribuito alla vittoria di Lisa Vittozzi all’Olimpiade di Milano-Cortina; e così è stato per l’argento della staffetta mista pochi giorni prima, grazie ancora a Vittozzi, a Dorothea Wierer, Tommaso Giacomel e Lukas Hofer. Fiocchi, che a Parma festeggerà anche il suo 150° compleanno, è infatti storico partner tecnico della Federazione italiana sport invernali. “L’oro di Lisa è stato magistrale, motivo di grande orgoglio”, riferisce l’azienda di Lecco. “La determinazione e l’impegno di Lisa e di tutta la squadra sono motivo di ispirazione per tutti noi”.

Lisa Vittozzi è solo l’ultima medaglia in ordine di tempo conquistata dai produttori italiani del settore. L’Italia è un Paese di tiratori e sono italiane le armi e le munizioni grazie alle quali gli atleti di ogni continente vincono medaglie olimpiche, mondiali e continentali.

Tanti i tiratori azzurri che hanno conquistato le medaglie a Parigi 2024 e sono tutti attesi a EOS show di Parma: Diana Bacosi e Gabriele Rossetti oro nel Mixed Skeet, Silvana Stanco argento nel Trap, Federico Nilo Maldini e Paolo Monna, argento e bronzo in P10, Davide Franceschetti, bronzo P4 di Pistola libera calibro .22 SH1. Quella del tiro sportivo, un’arte nobile come la scherma e il pugilato, è una pratica che affonda le sue radici proprio in Europa e in Italia e dove la tecnologia gioca un ruolo decisivo. Basti pensare che gli atleti che hanno utilizzato i sovrapposti italiani nel Tiro a volo, a Parigi 2024 si sono aggiudicati 18 medaglie sulle 18 totali, mentre le cartucce italiane hanno registrato 14 vittorie su 18. Anche nelle finali di Tiro a segno, i produttori italiani hanno confermato la leadership tecnica e manufatturiera.

A EOS show espone tutta la filiera del Tiro sportivo e della Caccia, con una grande area dimostrativa esterna, nel pieno rispetto non solo delle normative ma anche del Codice etico condiviso tra le Associazioni civiche e non violente. In fiera, infatti, i visitatori potranno trovare attrezzature, equipaggiamenti, abbigliamento anche per l’osservazione naturalistica, birdwatching, orienteering e trekking, mentre non si espongono armi da guerra, né equipaggiamenti o mezzi bellici, né espongono aziende dei Paesi in conflitto. I visitatori potranno conoscere da vicino le discipline venatorie e sportive che fanno parte della nostra migliore tradizione anche attraverso le federazioni presenti: Federazione italiana Tiro a volo (FITAV), Unione italiana Tiro a segno (UITS), Federazione italiana discipline con armi sportive da caccia (FIDASC), Federazione italiana Tiro dinamico sportivo (FITDS). Ampio spazio sarà dedicato infine alla cucina e alla gastronomia nel solco delle storiche competenze di Cibus, principale evento fieristico dedicato all’agroalimentare italiano, che si svolge a Fiere di Parma dal 1985.

EOS-European Outdoor show è una grande manifestazione fieristica, alla quinta edizione, organizzata Fiere di Parma S.p.A. Sul sito eos-show.com sono disponibili tutte le informazioni.