Finti finanzieri in azione nei centri del Molise, l’appello della sindaca: «Chiamate subito il 112»

«In mattinata sono pervenute alcune segnalazioni riguardanti un’auto nera di grossa cilindrata che si aggirava in modo sospetto nelle vie del paese. Sono state inoltre registrate telefonate da parte di persone che si spacciano per appartenenti alle Forze dell’Ordine, in particolare modo alla guardia di finanza».

La sindaca Sabrina Lallitto

E’ l’allarme lanciato da Sabrina Lallitto, sindaca di Casacalenda. Inutile dire che si tratta di falsi agenti, quindi truffatori. La prima cittadina raccomanda di «non fornite mai dati personali, non aprite la porta e non consegnate denaro o oggetti di valore a nessuno».

«I Carabinieri della nostra stazione sono già stati informati e sono attivamente presenti sul territorio. – continua la sindaca – Diffondete questo messaggio non per creare allarmismi, ma per tenere alta l’attenzione: avvisate parenti, vicini e le persone più fragili della vostra cerchia. Prendersi cura della comunità è un dovere di tutti. Insieme possiamo proteggere il nostro territorio».

Il fatto che i presunti truffatori siano stati avvistati a Casacalenda non ha molta rilevanza, in quanto gli stessi si muovono da un centro all’altro proprio al fine di trovare vittime da derubare. L’attenzione va dunque tenuta alta su tutto il territorio. Le raccomandazioni delle autorità sono sempre le solite: segnalare al 112 ogni autovettura o persona sospetta avvistata in paese. Sei secondi: è il tempo medio di risposta a una chiamata al Numero Unico Europeo per le emergenze 1 1 2. L’autoradio dei Carabinieri o comunque la pattuglia nei centri minori è in grado di raggiungere qualsiasi zona dell’abitato in pochi minuti dalla richiesta di soccorso.