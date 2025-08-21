Ordigno bellico nel Chietino, Guastatori dell’Esercito in azione: brillamento nella Cava Belfiore

Si è conclusa con successo, nella mattinata odierna, l’operazione di bonifica, effettuata dal personale dell’11°Reggimento Genio Guastatori dell’Esercito, di un ordigno bellico risalente alla Seconda Guerra Mondiale, rinvenuto nel territorio del Comune di Tollo, località Contrada Collesecco, lo scorso 14 agosto.

Per l’effettuazione delle operazioni di aventi ad oggetto la suddetta bomba d’aereo, di fabbricazione britannica e del peso 250 libbre (circa 120 kg), non è stato necessario procedere allo sgombero della popolazione residente, trattandosi di ordigno non armato – in sicura e trovandosi le abitazioni più prossime ad una distanza di circa 300 metri dal punto di rinvenimento.

Le operazioni, programmate nell’ambito del Tavolo di Coordinamento svoltosi presso la Prefettura di Chieti in data 19 agosto 2025 e costantemente supervisionate dai C.O.C. istituiti presso i Comuni di Tollo e di Canosa Sannita (Comune, quest’ultimo, individuato per il brillamento del residuato), si sono svolte con la partecipazione della Questura, della Polizia Stradale, del Comando Provinciale Carabinieri di Chieti, del Comando Provinciale Guardia di Finanza, nonché dei rappresentanti dell’Agenzia Regionale di Protezione Civile, della Provincia, del Servizio 118, della Croce Rossa Militare, dell’ANAS e del Comando Vigili del Fuoco.

Le operazioni di rimozione, iniziate alle ore 09:45, sono proseguite con l’arrivo del convoglio presso la Cava Belfiore (sita in Canosa Sannita) alle ore 10:45, per poi concludersi con la distruzione del residuato alle ore 12:30.

L’intervento si inserisce nelle ordinarie attività di bonifica che l’11° reggimento genio guastatori svolge in tutta Italia garantendo, sotto il Comando delle Forze Operative Sud, la messa in sicurezza di ampie porzioni di territorio nazionale. Solo nel corso del 2025 sono stati effettuati 53 interventi, per un totale di 326 ordigni bonificati.