Incendio di vegetazione: le fiamme distruggono milleduecento rotoballe

Poco dopo le ore 10 di stamattina i Vigili del Fuoco di Campobasso con una squadra partita dal distaccamento di Santa Croce di Magliano sono intervenuti in agro di Rotello per un incendio di vegetazione.

Il rogo, a causa del forte vento, ha interessato anche milleduecento rotoballe rendendo necessario il supporto di altro personale dalle altre sedi della provincia con un’autobotte e una macchina operatrice per agevolare le operazioni di spegnimento in sicurezza. L’intervento è ancora in corso.

Diversi altri focolai stanno impegnando i Vigili del Fuoco del Basso Molise e la squadra AIB su altri fronti a Petacciato e Termoli.