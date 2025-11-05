Ordine Militare d’Italia, decorato anche il generale Feroce comandante della Legione Carabinieri Abruzzo e Molise

Si è svolta, al Quirinale, alla presenza del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, la cerimonia di consegna delle decorazioni dell’Ordine Militare d’Italia, conferite nell’anno 2025, in occasione della ricorrenza della “Giornata dell’Unità Nazionale e delle Forze Armate”.

Dopo l’intervento del Ministro della Difesa, Guido Crosetto, il Presidente Mattarella ha pronunciato un discorso. Il Capo dello Stato, coadiuvato dal Ministro Crosetto, ha consegnato le decorazioni agli insigniti: Ammiraglio Giuseppe Cavo Dragone, Generale di Squadra Aerea Gianni Candotti, Generale di Corpo d’Armata Salvatore Camporeale, Generale di Divisione Pietro Monteduro, Generale di Divisione Giuseppe Faraglia, Generale di Divisione Stefano Messina, Generale di Brigata Beniamino Vergori, Primo Maresciallo Alessandro Podestà, Ammiraglio di Divisione Giacinto Sciandra, Contrammiraglio Alberto Tarabotto, Tenente Colonnello Luca Sordi, Generale di Divisione Antonio Jannece, Generale di Brigata Gianluca Feroce.

«Le onorificenze dell’Ordine Militare d’Italia, che oggi Lei, Signor Presidente, conferisce, rappresentano il riconoscimento del valore, coraggio, dedizione e onore di chi si è distinto nel servire lo Stato. Mi complimento con ciascuno degli insigniti: a voi guarda con orgoglio una Nazione intera. Siete guida per le nuove generazioni: persone normali che diventano esempio perché hanno saputo decidere cosa era giusto fare anche in momenti critici, scegliendo sempre il bene comune. Le mie più sincere congratulazioni: il vostro servizio alla Repubblica e la vostra devozione vi hanno portato qui oggi per ricevere un riconoscimento che ci onora tutti, me per primo come Ministro e come cittadino».

Così il Ministro Guido Crosetto alla Consegna delle onorificenze dell’Ordine Militare d’Italia