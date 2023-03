Ottanta anni per Giuseppe D’Agnillo, il messaggio di auguri: «Ti vogliamo bene papà»

«Per il tuo ottantesimo compleanno, voglio prendermi il tempo per ringraziarti per tutto quello che hai fatto . Ti vogliamo bene papà! Avere un papà come te ha reso la nostra vita molto più felice e completa». E’ il messaggio di auguri per Giuseppe D’Agnillo di Agnone, nel suo ottantesimo compleanno, che arriva da Pina, Vincenzo, Lucia, Angelo e tutti i parenti. E si associa volentieri agli auguri anche la redazione dell’Eco.

