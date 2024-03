Pane precotto importato dall’estero, Fiesa Assopanificatori Confesercenti chiede chiarezza

Fiesa Assopanificatori Confesercenti chiede maggiore chiarezza sulla vendita del pane precotto, spesso importato dall’estero e commercializzato senza che i consumatori abbiano sufficiente chiarezza sulla sua provenienza, con grave danno al settore che, in Abruzzo e Molise sostiene la sana alimentazione con un’attenzione estrema alla tipicità e alla tradizione.

«Proporremo al Governo di lavorare su questo – dichiara Vinceslao Ruccolo, Presidente Assopanificatori Abruzzo e Molise – la Fiesa Assopanificatori Confesercenti – per trovare, insieme, una soluzione anche in previsione della possibilità, che potrebbe essere introdotta con il DDL Semplificazioni, di venderlo senza confezione».

Non è sufficiente per Fiesa Assopanificatori che esso venga posto in comparti separati dal pane fresco, specificandone la natura. «Accanto alla natura – conclude Ruccolo – andrebbe, infatti, indicato il luogo di provenienza delle materie prime ed il luogo di produzione».

«Questo Governo sta lavorando molto in tutela del Made in Italy – dice Gianfranco Fallucchi, Vicepresidente Assopanificatori Abruzzo e Molise – Proprio per questo siamo certi accoglierà le nostre istanze, in difesa della produzione artigiana di pane».

Assopanificatori Confesercenti insiste sulla necessità di valorizzare e promuovere il Pane Fresco, proprio a sostegno dei Fornai artigiani, già provati dalla politica dei prezzi della GDO, e dei consumatori. «Per l’Associazione – dice Angelo Pellegrino – è necessaria anche e soprattutto un’azione informativa affinché i cittadini non abbiano difficoltà a distinguere il pane fresco italiano da quello parzialmente cotto d’importazione».