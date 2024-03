Passaporti veloci: “Agenda Prioritaria” per coloro che devono partire nell’arco di trenta giorni

E’ già possibile dallo scorso 19 marzo, presso gli uffici della Questura di Campobasso, prenotare l’appuntamento per il passaporto con un’apposita “Agenda Prioritaria” per coloro che devono partire nell’arco di 30 giorni per motivi di salute, studio, viaggio e lavoro.

Anche sul fronte dell’agenda ordinaria passaporti, i tempi di prenotazione e quelli di attesa per il rilascio del documento di espatrio risulteranno oltre che dimezzati.

Quanto descritto rappresenta il risultato degli interventi disposti dalla Questura di Campobasso per dare corso alla strategia nazionale messa in atto dal Ministro dell’Interno, con percorsi che – grazie all’ulteriore potenziamento delle attività di front office e back office – assicurano da subito una maggiore operatività degli sportelli al pubblico per le procedure standard, oltre alla novità della via alternativa per le esigenze prioritarie, alle quali è stato destinato uno sportello ad hoc.

Con il nuovo assetto dell’Ufficio Passaporti sono stati previsti tempi di apertura al pubblico più ampi, raddoppiando le possibilità di accesso nel pomeriggio, il tutto a favore di slot di prenotazione massimamente disponibili.

In particolare, si riporta, per un pronto riferimento, il quadro dettagliato degli orari di apertura al pubblico dell’Ufficio Passaporti:

lunedì

mattina 08:30/13:30 (agenda passaporti)

pomeriggio 15:00/17:15 (agenda passaporti)

martedì

mattina 08:30/13:30 (agenda passaporti)

pomeriggio 15:00/17:15 (agenda passaporti)

mercoledì

mattina 08:30/13:30 (agenda passaporti)

pomeriggio 15:00/17:30 (consegna passaporti)

giovedì

mattina 08:30/13:30 (agenda passaporti)

pomeriggio 15:00/17:15 (agenda passaporti)



venerdì

mattina 08:30/13:30 (accesso libero)

pomeriggio 15:00/17:15 (agenda passaporti)