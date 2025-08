Parte il festival delle Comunità a misura d’orso, “ospiti” d’eccezione Bambina e i suoi piccoli

Sembra quasi che mamma orsa e i suoi piccoli abbiano saputo dell’imminente avvio della prima edizione del festival delle “Comunità a Misura d’Orso“. Il 2 e 3 agosto, dall’alba al tramonto, il Comune di Vastogirardi sarà teatro di una due giorni dedicati alla relazione tra l’essere umano e la natura con uno sguardo privilegiato alle sfide e alle opportunità che la presenza dell’orso bruno marsicano, una delle specie simbolo dell’Appennino centrale, comporta per il territorio.

Tra escursioni, giochi di ruolo, dibattiti, teatro, spettacoli, musica e laboratori per adulti e bambini, si cercherà di promuovere la pacifica coesistenza con l’orso, dimostrando come questa sia un processo sociale e culturale da cui nessuno deve sentirsi escluso e che può essere incentivata attraverso l’educazione e il coinvolgimento attivo dei cittadini che vivono, insieme all’orso, il territorio.

Numerose le realtà presenti per altrettante attività in programma ad un Festival che ha deciso di fare della diversità e dell’accoglienza i suoi punti di forza: dalle imprese locali di artigiani e produttori, alle associazioni e agli enti promotori dell’iniziativa – Rewilding Apennines, Salviamo l’Orso, Parco Nazionale d’Abruzzo Lazio e Molise, Pro Loco Vastogirardi, Comitato della Comunità a Misura d’Orso Alto Molise di Vastogirardi, e Comune di Vastogirardi, con il supporto di Rewilding Europe e LIFE Bear-Smart Corridors – e poi illustratori, scienziati esperti di conservazione, attori e musicisti che cercheranno di proporre modi nuovi e coinvolgenti per interpretare il complesso rapporto tra l’essere umano e l’orso, ma anche per coinvolgere i presenti in un viaggio alla scoperta dell’Appennino centrale e della sua strabiliante natura selvaggia.

Tra gli ospiti che animeranno l’evento ci sarà Mattia Iannantuoni, divulgatore scientifico che, con il suo spettacolo “Ride verde chi ride ultimo – Live!”, proporrà una rassegna di pensieri comici sulla crisi ecologica: un modo per riflettere attraverso la comicità su temi caldi come la presenza della fauna selvatica in città ed il rapporto tra esseri umani e natura. E poi tanta musica con i Chorando Brasil, l’Orchestra popolare del Parco Nazionale d’Abruzzo Lazio e Molise e i Turbolenti che, sulle note del Rockabilly, Swing e Country, riempiranno l’evento di energia.