    • Parte la campagna vaccinale antinfluenzale: gli orari e le sedi a Trivento, Frosolone e Agnone

    Pubblicato il

    Il Molise si prepara a fronteggiare i virus influenzali e il COVID-19, tipici della stagione più fredda, con l’avvio della campagna vaccinale antinfluenzale a partire dal 13 ottobre

    L’iniziativa, come tutti gli anni, mira a garantire una protezione efficace contro l’influenza stagionale, malattia che contrariamente a quanto si potrebbe pensare non è assolutamente banale, con particolare attenzione alle fasce più vulnerabili della popolazione, come gli ultra 60enni, i bambini dai 6 mesi ai 6 anni e le persone affette da patologie croniche che aumentano il rischio di complicanze, nonché i loro familiari e contatti stretti, gli ospiti delle strutture sanitarie e socio-sanitarie.  

    La vaccinazione permette di evitare che le persone debbano ricorrere alle cure urgenti in pronto soccorso quindi ridurre i ricoveri ospedalieri legati alle complicanze date da COVID-19 e influenza. 

    La vaccinazione è inoltre raccomandata e offerta attivamente e gratuitamente a chi lavora in settori strategici come la sanità, le forze dell’ordine e i vigili del fuoco, altre categorie socialmente utili e ai lavoratori a contatto con animali. Oltre alla vaccinazione, è opportuno mettere in atto misure di protezione personali: lavarsi spesso le mani, coprire naso e bocca quando si tossisce o starnutisce, evitare di toccarsi il viso con mani sporche e rimanere a casa se malati. 

    Il vaccino anti-influenzale è somministrato in una sola dose, due a distanza di un mese per i bambini al di sotto dei 9 anni che non siano mai stati vaccinati, con una iniezione intramuscolo sul braccio, ma per i più piccoli è disponibile anche lo spray nasale.  

    Anche la vaccinazione anti-Covid-19 ed antipneunococcica rappresentano una grande opportunità per prevenire infezioni che restano ancora presenti e possono presentare complicanze gravi; per il Covid 19 è prevista la somministrazione gratuita di vaccini aggiornati alle ultime varianti contemporaneamente alla vaccinazione antinfluenzale. 

    Per facilitare l’accesso della popolazione alla vaccinazione saranno programmati “Open Day” regionali nei mesi di novembre e dicembre a cura dei Centri vaccinali dell’ASReM. 

    Dove è possibile vaccinarsi?

    • • dal proprio Medico di Medicina Generale
    • • dal Pediatra di famiglia
    •  presso le Farmacie aderenti alla campagna vaccinale
    • • nelle strutture e residenze per disabili e anziani.
    • • nei Centri vaccinali del Dipartimento di Prevenzione:
    CampobassoPiazza della Repubblica 14dal lunedi al venerdidalle ore 9.00 alle ore 12.30
    IserniaLargo Cappuccini 1dal lunedi al venerdidalle ore 9.00 alle ore 12.30
    TermoliVia del Molinello 1dal lunedi al venerdidalle ore 9.00 alle ore 12.30

    Negli altri ambulatori vaccinali territoriali è possibile vaccinarsi nei seguenti orari:

    AgnoneVia Marconi, 22tutti i lunedi12.00 – 13.30
    BojanoVia Colle Bellavistatutti i lunedi12.00 – 13.30
    FrosoloneLocalità S. Annatutti i giovedi12.00 – 13.30
    LarinoVia Marra 1tutti i martedi12.00 – 13.30
    RicciaViale Pietro Sedati 2tutti i mercoledì12.00 – 13.30
    TriventoVia Acquasantiannitutti i giovedi12.00 – 13.30
    VenafroVia Colonia Giuliatutti i lunedi, mercoledì e venerdi12.00 – 13.30

    Tutti i cittadini molisani potranno vaccinarsi gratuitamente e con accesso libero (senza prenotazione) contro l’influenza, il COVID-19, lo Pneumococco.

    Inoltre, per dare la possibilità ai soggetti disabili, allettati o fragili intrasportabili, residenti o domiciliati nella Regione Molise, di poter effettuare la vaccinazione a domicilio, i caregivers possono inviare una richiesta all’indirizzo mail “dipartimentounicoprevenzione@asrem.molise.it “, specificando il tipo di vaccinazione richiesta (antinfluenzale, antiCovid-19, antipneumococcica), i dati anagrafici, l’indirizzo ed il recapito telefonico, a cui saranno chiamati per pianificare la vaccinoprofilassi.

    Vaccinarsi è una scelta di responsabilità verso se stessi, ma anche verso gli altri; comprendere l’importanza delle vaccinazioni può salvare noi e chi ci sta a cuore.

