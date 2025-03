Perquisizione nucleo cinofili, spuntano marijuana, hashish e cocaina: 31enne in manette, denunciato un 63enne incensurato

Sulmona e Bugnara – Prosegue l’attività di contrasto allo spaccio di stupefacenti messa in atto dai carabinieri in tutta la Provincia aquilana e, nella serata di ieri, il focus si è concentrato in particolare sulla Valle Peligna

Nella tarda serata di ieri, nel capoluogo peligno e nel comune di Bugnara, i carabinieri del nucleo operativo e della stazione di Sulmona hanno arrestato in flagranza per detenzione di stupefacente ai fini di spaccio un 31enne, già noto alle forze dell’ordine.

Gli uomini dell’Arma, con il prezioso contributo di un cane antidroga del nucleo carabinieri cinofili di Chieti, hanno rinvenuto oltre 130 grammi di marijuana, una decina di grammi di cocaina, una piccola quantità di hashish, due bilancini di precisione e materiale per il confezionamento in dosi dello stupefacente, ben occultato all’interno di un magazzino nella disponibilità dell’arrestato.

Nel corso della stessa operazione, è stato denunciato anche un 63enne incensurato, che custodiva nella propria abitazione 20 grammi di marijuana, un bilancino di precisione e una modesta quantità di cocaina

L’arrestato, su disposizione della Procura della Repubblica di Sulmona è stato sottoposto alla misura degli arresti domiciliari, in attesa dell’udienza di convalida.