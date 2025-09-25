Pesca di frodo: vongolara sanzionata per duemila euro dal Roan della Guardia di Finanza

Nell’ambito delle attività di “Polizia del Mare” e del potenziamento di vigilanza estiva, la componente navale della Guardia di Finanza di Pescara ha condotto con successo un’altra operazione finalizzata a contrastare il fenomeno della pesca illegale lungo la fascia costiera regionale. L’intervento si inserisce in una serie di operazioni destinate a garantire il rispetto delle normative nazionali e comunitarie, soprattutto in una regione ricca di biodiversità marina come quella abruzzese.

Nella settimana scorsa, di fronte all’arenile del comune di Montesilvano (PE), un guardacoste del Corpo, ha individuato e fermato un peschereccio – tipo “vongolara” – intento alla raccolta di vongole in acque non classificate come disposto dalle Autorità Sanitarie della Regione Abruzzo, in violazione delle normative comunitarie e nazionali. A bordo è stato rinvenuto un quantitativo di molluschi bivalvi (100 kg. di vongole) eccedente il limite giornaliero previsto (400 kg.). Il trasgressore è stato sanzionato con una pena pecuniaria di € 2.000, e l’attrezzatura da pesca utilizzata (draga idraulica) è stata sottoposta a sequestro. Il pescato, ancora vitale, è stato rigettato in mare nelle aree di ripopolamento appositamente individuate, in modo tale da restituirlo all’ambiente e contribuire alla salvaguardia delle risorse marine.

La componente aeronavale del Corpo costituisce un fondamentale presidio delle acque territoriali e contigue a tutela dell’economia legale e per contrastare le attività illecite, attraverso il mantenimento dell’operatività tutti i giorni dell’anno, 24 ore su 24.