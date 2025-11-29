Pianta di cannabis in giardino, coppia finisce nel mirino dei Carabinieri

Nella giornata odierna, i Carabinieri della Stazione di Palombaro (CH) hanno dato esecuzione a un decreto di perquisizione personale e domiciliare emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Lanciano nei confronti di un uomo 45enne e una donna 43enne.

L’operazione trae origine da servizi di osservazione e controllo condotti nelle settimane precedenti, che hanno permesso di acquisire elementi utili a ipotizzare la presenza di sostanza stupefacente all’interno del domicilio, motivando così l’emissione del provvedimento da parte dell’Autorità Giudiziaria.

Durante la perquisizione, i Carabinieri hanno rinvenuto nel giardino dell’abitazione una pianta di cannabis indica dell’altezza di circa 1,80 metri, coltivata in un vaso e in ottimo stato vegetativo. La pianta è stata immediatamente sequestrata.

L’attività si colloca nel quadro dei costanti servizi di prevenzione e contrasto ai reati in materia di stupefacenti, confermando l’impegno dell’Arma dei Carabinieri a tutelare la sicurezza della comunità anche attraverso un’attenta vigilanza del territorio.