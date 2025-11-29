Montecastelbarone “piallato”, Rapino: «Natura devastata per stare dietro a credenze medievali»

E’ andato sul posto, come annunciato nei giorni scorsi, il fotografo naturalista e giornalista pubblicista Dario Rapino, lì a Montecastelbarone, area di pregio naturalistica di Agnone, per visionare da vicino le opere, una strada in lastricato, realizzate per permettere ai fedeli di raggiungere più agevolmente la cima del monte dove pare sia apparsa o ancora appaia la Madonna. Lo stesso Rapino, che ha annunciato di voler fare chiarezza, con un accesso agli atti, in merito alle procedure autorizzative dei lavori eseguiti e dunque alla loro legittimità, si sofferma poi sulla opportunità degli interventi posti in essere.

Correlati