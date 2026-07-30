Pietrabbondante: il sindaco Casciano riceve in Comune il Prefetto Montella. Sotto la lente servizi carenti e spopolamento

Nel proseguire il percorso di visite istituzionali nei Comuni della provincia di Isernia, con l’obiettivo di rafforzare la cooperazione con le amministrazioni locali e conoscere da vicino il patrimonio storico, culturale e identitario del territorio, il Prefetto Giuseppe…

Nel proseguire il percorso di visite istituzionali nei Comuni della provincia di Isernia, con l’obiettivo di rafforzare la cooperazione con le amministrazioni locali e conoscere da vicino il patrimonio storico, culturale e identitario del territorio, il Prefetto Giuseppe Montella, nella giornata di ieri, ha fatto visita al Comune di Pietrabbondante, dove ha incontrato il sindaco, Claudino Casciano, e i componenti dell’amministrazione per un confronto sulle particolari tematiche che interessano i piccoli comuni montani.

Nel corso dell’incontro, il Prefetto ha avuto modo di visitare il borgo, esprimendo vivo apprezzamento per la cura del centro abitato, per il decoro urbano e per l’impegno profuso dall’amministrazione nella valorizzazione del patrimonio locale.

La visita è poi proseguita presso il celebre Santuario sannitico di Pietrabbondante, uno dei più importanti complessi archeologici dell’Italia preromana e principale testimonianza della civiltà dei Sanniti Pentri, dove il Prefetto ha potuto ammirare il suggestivo complesso monumentale costituito dal teatro-tempio, inserito in uno straordinario contesto paesaggistico nel cuore dell’Alto Molise.

Non sono mancati momenti di riflessione sulle principali problematiche del territorio legate allo spopolamento e alla riduzione dei servizi. Il Prefetto ha sottolineato come le criticità delle aree interne richiedano uno sforzo congiunto da parte di tutti gli attori istituzionali per creare nuove opportunità che incentivino i giovani a restare sul territorio e ad investire nelle sue potenzialità.

Al termine della visita, il Prefetto ha espresso vivo apprezzamento, sottolineando come Pietrabbondante rappresenti un patrimonio di grande valore storico, culturale e identitario per l’intero territorio molisano e una risorsa di particolare rilievo per la promozione turistica della regione, in grado di fornire un forte incentivo ad una crescita economica duratura, inclusiva e sostenibile del borgo, con positive ricadute anche sul contrasto al fenomeno dello spopolamento.

«La visita – ha detto il Prefetto Montella – è stata una valida occasione per rafforzare la collaborazione interistituzionale e rimarcare l’impegno delle Istituzioni in favore delle comunità locali, assicurando loro un costante dialogo con i diversi livelli di governo e promuovendo la coesione sociale necessaria per consolidare quel patto di fiducia che costituisce la base della vita democratica e della buona amministrazione».