I Dragoni del Molise protagonisti alla Notte dei Serpenti, l’ambasciatore Peppé “seduce” anche Elettra Lamborghini

I "Dragoni del Molise", gruppo folk di Agnone, hanno preso parte alla Notte dei Serpenti 2026, il grande evento dedicato alla musica e alle tradizioni popolari che ha richiamato oltre cinquantamila spettatori nel vicino Abruzzo. Ricca di ritmo,…

I “Dragoni del Molise“, gruppo folk di Agnone, hanno preso parte alla Notte dei Serpenti 2026, il grande evento dedicato alla musica e alle tradizioni popolari che ha richiamato oltre cinquantamila spettatori nel vicino Abruzzo. Ricca di ritmo, colori e grandi ospiti la quarta edizione de “La Notte dei Serpenti”, in scena allo Stadio del Mare di Pescara, è un evento che vede protagonisti decine di cori, gruppi folk, danzatori di saltarello e rievocazioni storiche.

Il gruppo agnonese ha partecipato tra i cori del concertone, con numerosi artisti di fama nazionale sotto la direzione del maestro Enrico Melozzi e con la conduzione di Elettra Lamborghini. Tra i momenti più significativi della serata, Enrico Melozzi, Elettra Lamborghini e Clementino hanno suonato il caratteristico tamburello dei Dragoni del Molise, rendendo omaggio alla tradizione popolare rappresentata dal gruppo.

«Per i Dragoni del Molise è stata un’esperienza di grande prestigio e un importante momento di valorizzazione della cultura molisana» commentano dal gruppo agnonese. Il Concertone sarà trasmesso su Rai 1 il prossimo 5 settembre.