    • Pink Parade, a San Giuliano l’evento per la prevenzione dei tumori femminili

    Tutti in cammino per sconfiggere i tumori femminili. Anche quest’anno San Giuliano di Puglia ha risposto presente all’iniziativa Pittarosso Pink Parade, l’evento podistico non competitivo a sostegno di Pink is Good, il progetto della Fondazione Umberto Veronesi per la prevenzione dei tumori femminili (seno, utero e ovaie) e il finanziamento della ricerca scientifica.

    In tanti hanno condiviso l’iniziativa di domenica 19 ottobre partecipando con sensibilità per condividere un progetto che si è svolto in tutta Italia. Un momento importante per sostenere la ricerca e sensibilizzare le donne sull’importanza della prevenzione dei tumori grazie agli screening, alle visite periodiche e a uno stile di vita sano. “Donne che aiutano altre donne”: «Un grazie sincero e affettuoso al meraviglioso team PPP2025 di San Giuliano. La vostra partecipazione è stata una presenza luminosa, fatta di entusiasmo, impegno e tanta voglia di costruire insieme qualcosa di bello. Avete portato energia, cuore e sorrisi, e questo ha fatto davvero la differenza. Insieme si è creata un’atmosfera speciale».

    Un grazie al sindaco, all’amministrazione comunale, all’associazione Vivere a Colori e a tutti coloro che hanno partecipato e condiviso l’iniziativa. Molto importante anche partecipare ai controlli gratuiti per la prevenzione dei tumori alla cervice uterina previsti dalla Asrem. Appuntamento al prossimo anno, sempre più numerosi!

