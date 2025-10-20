“Un albero per la salute”, il dono dei Carabinieri per la tutela della biodiversità

Il prossimo 21 ottobre 2025 alle ore 9.30 presso l’Ospedale “San Timoteo” di Termoli (CB) verrà presentata la terza edizione del progetto nazionale “Un Albero per la Salute“.

L’iniziativa è realizzata dalla FADOI, la Società scientifica della Medicina Interna, in collaborazione con l’Arma dei Carabinieri, e prevede per il 2025 un’ulteriore donazione e messa a dimora negli Ospedali Italiani di 38 giovani alberi da parte dei Carabinieri che farà salire in totale a 100 gli alberi messi a dimora nei tre anni del progetto.

L’iniziativa rientra nell’ambito del progetto “Un albero per il futuro” realizzato dai Carabinieri per la Tutela della Biodiversità in collaborazione con il Ministero dell’Ambiente.

Ogni pianta potrà essere geolocalizzata fotografando uno speciale cartellino e sarà possibile seguirne la crescita su un sito web, monitorando in tempo reale anche il risparmio di anidride carbonica (CO2).

Parteciperanno all’evento il Sindaco di Termoli, Nicola Antonio Balice, unitamente ad altri rappresentanti dell’Amministrazione Comunale, autorità religiose e personale medico e sanitario.

È prevista infine la donazione da parte del Reparto Carabinieri Biodiversità di Isernia dell’Albero di Falcone, pianta simbolo dell’educazione alla legalità ambientale.