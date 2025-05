Pino Ruffo Quartet chiude la rassegna “Oltre la linea” al Teatro Alfieri di Fossalto 

Il Teatro Alfieri di Fossalto ospita l’evento conclusivo della rassegna culturale Oltre la linea, un percorso multidisciplinare che ha intrecciato teatro, musica e danza per tutta la stagione. A chiudere il ciclo, domenica 25 maggio alle ore 19, sarà l’atteso concerto del Pino Ruffo Quartet, un progetto musicale che rivisita la tradizione napoletana con uno sguardo contemporaneo e una forte impronta autoriale. Al centro del progetto c’è Pino Ruffo, cantante e percussionista, mente e anima del quartetto. La sua voce, capace di coniugare intensità e melodia, guida lo spettatore in un racconto sonoro che spazia tra emozioni antiche e nuove urgenze espressive.

Ruffo si distingue per l’uso del dialetto puteolano e per la capacità di reinterpretare la musica partenopea in chiave originale, fondendo linguaggi sonori diversi e restituendo al pubblico una Napoli viva, autentica, in continuo mutamento. Il concerto vedrà sul palco una formazione a quattro, in grado di unire tecnica, creatività e profonda conoscenza delle radici musicali napoletane. Insieme a Ruffo, ci saranno: Giacomo Pedicini al basso, responsabile anche delle composizioni e degli arrangiamenti, Ivan Del Vecchio alla chitarra, Francesco Paolo Manna alle percussioni e co-autore dei testi insieme a Ruffo. Una sinergia che nasce dall’incontro di personalità distinte ma unite da una visione musicale comune, in grado di dare forma a un repertorio che spazia dalle nuove composizioni ai classici rivisitati. Il Pino Ruffo Quartet non è solo un progetto musicale, ma un atto di resistenza culturale. Attraverso testi intensi e liriche dal forte valore socio-culturale, il gruppo si impegna nella valorizzazione della lingua napoletana e nella sua attualizzazione.

Gli arrangiamenti audaci, l’alternanza di strumenti tradizionali e moderni e la potenza narrativa delle canzoni rendono ogni performance un’esperienza immersiva, capace di parlare tanto alla memoria quanto al presente.

La rassegna Oltre la linea è promossa dall’associazione Itinerarte con il patrocinio del Comune di Fossalto.

Costo ingresso: 10 euro

Info e prenotazioni: itinerarteass@gmail.com – cell. 366 8711689

Ufficio stampa: Francesca Panìco – francescapanico.art@gmail.com – cell. 348 3452978