  • In evidenza

    • Piscina comunale di Agnone, conto alla rovescia per la riapertura dell’impianto in località Tiro a Segno

    Pubblicato il

    La sensazione, questa volta, è che non si tratti dell’ennesimo annuncio destinato a perdersi nel tempo. L’inizio del 2026 potrebbe davvero segnare la riapertura della piscina comunale di località Tiro a Segno, chiusa dal 2022 e rimasta per oltre tre anni uno dei simboli più evidenti delle difficoltà strutturali dell’Alto Molise. Un’attesa lunga, a tratti snervante, che ha privato il territorio non solo di un servizio sportivo, ma di un presidio sociale ed educativo fondamentale.

    Nel frattempo, l’impianto è stato oggetto di una serie di interventi sostanziali: spogliatoi ampliati e resi più funzionali, un nuovo sistema fotovoltaico in grado di abbattere drasticamente i costi energetici – proprio quelli che avevano inciso pesantemente sulla chiusura – la risoluzione di una perdita importante della vasca e la riqualificazione delle aree esterne.

    Restano da completare solo gli ultimi dettagli, ma dalla casa comunale filtra un cauto ottimismo: i tecnici parlano di tempi ormai maturi per il taglio del nastro. Parallelamente, si muove anche il fronte gestionale. Sarebbero almeno due le società interessate a prendere in carico l’impianto, che con ogni probabilità verrà affidato tramite bando pubblico. Un passaggio decisivo per garantire sostenibilità, qualità dei servizi e una programmazione stabile nel tempo. Non si parte però da zero. Al momento della chiusura, la piscina comunale di Agnone registrava oltre duecento utenti attivi, con corsi e attività che attiravano persone anche dai comuni limitrofi e dal vicino Abruzzo.

    In questi tre anni, quell’utenza è stata costretta a spostarsi verso Frosolone, Isernia o Vasto, con disagi evidenti soprattutto per le famiglie. Una diaspora silenziosa che testimonia quanto forte fosse – e sia rimasto – il legame tra la struttura e il territorio. La riapertura assumerebbe un valore ancora più strategico se inserita in una visione più ampia. La piscina non sarebbe soltanto uno spazio per il nuoto libero o agonistico, ma un punto di riferimento per i giovani, per le attività riabilitative, per l’inclusione e per la scuola.

    L’offerta potrebbe infatti rivolgersi in maniera strutturata alle scolaresche dell’Alto Molise e dell’Alto Vastese, diventando uno strumento educativo prezioso in un’area dove le opportunità formative e sportive sono sempre più rare. Portare classi intere in piscina significa promuovere salute, socialità, sicurezza in acqua e contrastare, nel concreto, lo spopolamento e l’isolamento. Non è un caso che sul tema si siano spesi anche rappresentanti del Governo.

    A promettere la riapertura fu persino il ministro per lo Sport e i Giovani, Andrea Abodi, intervenuto insieme al collega Giancarlo Giorgetti all’inaugurazione del nuovo palasport. Un impegno che oggi torna d’attualità, mentre l’impianto natatorio si appresta a integrarsi con un’offerta sportiva che, fino a poco tempo fa, sembrava impensabile per questo comprensorio di confine. In controluce, la piscina comunale diventa anche una partita politica tutt’altro che marginale. La sua riapertura rappresenterebbe una risposta concreta a una domanda diffusa e potrebbe trasformarsi in una carta importante da giocare per il sindaco di Agnone, Daniele Saia, alla vigilia delle prossime elezioni comunali attese in primavera. In territori fragili come questo, i risultati tangibili pesano più delle parole e la restituzione di un servizio così sentito avrebbe un valore che va ben oltre lo sport.

    Urgenza e necessità, dunque, viaggiano insieme. Perché riaprire la piscina non significa soltanto restituire una vasca d’acqua alla comunità, ma ridare centralità a un’area che da troppo tempo lotta contro la mancanza di occasioni, spazi e prospettive. Se il 2026 sarà davvero l’anno giusto, Agnone potrà finalmente voltare pagina anche da qui, da un impianto che, più di altri, racconta il bisogno di futuro dell’Alto Molise.

    Sostieni la stampa libera, anche con 1 euro.

    Lascia un commento
    agnone inaugurazione piscina

    Lascia un commento