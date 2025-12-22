Trovato con 60 grammi di hashish: 22enne arrestato per detenzione ai fini di spaccio

Prosegue l’attività di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti della Questura di Pescara, disposta dal Questore Carlo Solimene. Nel corso della settimana appena trascorsa, la Polizia di Stato ha arrestato un 22enne per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. L’intervento, condotto dal Reparto Prevenzione Crimine Abruzzo, è scaturito dal controllo di due giovani notati con atteggiamento sospetto nel centro cittadino.
A seguito del controllo, uno dei due è stato trovato in possesso di circa 60 grammi di hashish, occultati negli indumenti intimi, e di oltre 500 euro in contanti, ritenuti provento dell’attività di spaccio. Quest’ultimo veniva quindi tratto in arresto per detenzione ai fini di spaccio.