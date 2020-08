Poggio Sannita, Palomba vuole “fare le scarpe” ad Orlando

Si scaldano i motori a Poggio Sannita dove le amministrative di settembre metteranno di fronte il farmacista Giuseppe Orlando, sindaco uscente e lo sfidante Tonino Palomba, già primo cittadino del paese altomolisano. Dunque una competizione a due per la corsa alla scranno più alto del comune rinomato per la produzione di olio. Rispetto a cinque anni fa, la lista di Orlando “Continuiamo a Crescere”è stata rinnovata per cinque undicesimi ma vede ancora l’uomo di maggiore spessore nella candidatura del vice sindaco uscente Tonino Amicone. Non da meno appare la squadra “Uniti per Poggio Sannita” capitanata da un vecchio conoscitore della politica locale quale Tonino Palomba che a distanza di qualche anno ha deciso di rimettersi in gioco. Oltre a Poggio Sannita, un altro centro chiamato al voto è Sant’Angelo del Pesco che vede il confronto tra il sindaco uscente Nunzia Nucci e lo sfidante Domenico D’Aquilante.

Correlati