Poggio Sannita volta pagina: eletto sindaco Raffaele Policella con 204 voti contro i 193 di Livia Mancini

Undici voti appena di scarto, ma bastano ad eleggere Raffaele Policella quale nuovo sindaco di Poggio Sannita. Sconfitta di misura, dunque, l’altra candidata, l’architetto Livia Mancini, che si collocava in linea di continuità con l’amministrazione comunale uscente a guida Orlando-Amicone.
Queste le preferenze della lista vincente “Poggio al Centro”: Nicolino Battista 35, Giovanna Bartolomeo 33, Mina Camperchioli 22, Angelino La Rocca 17, Ilaria Porrone 16, Critofer Amicone 16, Giulio Ricci 16, Luca Di Filippo 11, Robertino Antinucci 10, D’Onofrio Giusepe 5. Queste invece le preferenze della lista sconfitta “Idee nuove Radici forti”: Tonino Amicone 66, Lucietta Amicone 15, Bartolomeo Jacopo 13, Falcione Massimiliana 20, Giuseppe Orlando 13, Lynn Ann Policella 8, Antonio Mastronardi 22, Ricci Antonio 7, Staffoli Tony 9.
Elettori: 883 | Votanti: 401 (45,41%) | Schede nulle: 4 – Schede bianche: 0 – Schede contestate: 0