Scrutini: a Poggio Sannita è in vantaggio Policella, a Sant’Angelo del Pesco la sindaca uscente Nucci. In Agnone è sfida a colpi di preferenze tra Masciotra e Petrecca

Scrutini in corso nei tre centri dell'Alto Molise interessanti al rinnovo del Consiglio comunale e dei sindaci. I dati parziali giunti in redazione confermano che a Poggio Sannita è in vantaggio Raffaele Policella su Livia Mancini; a Sant'Angelo…

Scrutini in corso nei tre centri dell’Alto Molise interessanti al rinnovo del Consiglio comunale e dei sindaci. I dati parziali giunti in redazione confermano che a Poggio Sannita è in vantaggio Raffaele Policella su Livia Mancini; a Sant’Angelo del Pesco la sindaca uscente Nucci è in lieve vantaggio sullo sfidante Mariani. In Agnone invece, dove è scontata la rielezione di Saia, è sfida a colpi di preferenze tra Raffaele Masciotra e Mario Petrecca che potrebbero giocarsi il ruolo di vicesindaco.