 Loading…
lunedì 25 Maggio 2026
Ultim'ora Poggio Sannita volta pagina: eletto sindaco Raffaele Policella con 204 voti contro i 193 di Livia Mancini
In evidenza

Scrutini: a Poggio Sannita è in vantaggio Policella, a Sant’Angelo del Pesco la sindaca uscente Nucci. In Agnone è sfida a colpi di preferenze tra Masciotra e Petrecca

Scrutini in corso nei tre centri dell'Alto Molise interessanti al rinnovo del Consiglio comunale e dei sindaci. I dati parziali giunti in redazione confermano che a Poggio Sannita è in vantaggio Raffaele Policella su Livia Mancini; a Sant'Angelo…

Pubblicato il

Scrutini in corso nei tre centri dell’Alto Molise interessanti al rinnovo del Consiglio comunale e dei sindaci. I dati parziali giunti in redazione confermano che a Poggio Sannita è in vantaggio Raffaele Policella su Livia Mancini; a Sant’Angelo del Pesco la sindaca uscente Nucci è in lieve vantaggio sullo sfidante Mariani. In Agnone invece, dove è scontata la rielezione di Saia, è sfida a colpi di preferenze tra Raffaele Masciotra e Mario Petrecca che potrebbero giocarsi il ruolo di vicesindaco.

Sostieni la stampa libera, anche con 1 euro.

Lascia un commento

Lascia un commento