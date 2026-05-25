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lunedì 25 Maggio 2026
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Sant’Angelo del Pesco rielegge la sindaca Nucci: il dato ufficioso è di 146 voti contro gli 82 dello sfidante Mariani

Sant'Angelo del Pesco rielegge la sindaca uscente e quindi anche rientrante Nunziatina Nucci: il dato ufficioso, raccolto dalla nostra redazione, è di 146 voti contro gli 82 dello sfidante William Mariani. Notizia nella notizia è risultato eletto anche…

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Sant’Angelo del Pesco rielegge la sindaca uscente e quindi anche rientrante Nunziatina Nucci: il dato ufficioso, raccolto dalla nostra redazione, è di 146 voti contro gli 82 dello sfidante William Mariani. Notizia nella notizia è risultato eletto anche l’agnonese Amedeo Chiantese.

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