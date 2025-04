Polizia: al Castello Pandone le celebrazioni per il 173° anniversario della fondazione

Giovedì 10 aprile la Polizia di Stato, in tutto il territorio nazionale, celebrerà il 173° Anniversario dalla sua fondazione. Nella provincia pentra la cerimonia si svolgerà a partire dalle ore 10:30 presso l’incantevole cornice del Castello Pandone, sito a Venafro (IS) in quella Piazza “De Curtis” ed anche quest’anno il tema sarà #essercisempre per ricordare l’impegno profuso giornalmente dalle donne e dagli uomini della Polizia di Stato per la tutela e la sicurezza dei cittadini.

In occasione della celebrazione in argomento, saranno presenti numerosi studenti, che già dalle ore 9, avranno modo di visitare gli stands dei vari Uffici e Specialità della nostra Amministrazione con l’intento di mostrare loro quali sono le attività che i poliziotti svolgono quotidianamente per la tutela della collettività, nonché quali sono le modalità attraverso cui un giovane può entrare a far parte della “grande famiglia” della Polizia di Stato.

Inoltre, sarà presente il “cane poliziotto” e saranno esposti i motocicli e le autovetture, anche storiche, in uso ai vari Reparti, con la distribuzione dei gadgets targati Polizia di Stato.

L’occasione mi è gradita per invitarVi a festeggiare con noi.