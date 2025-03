Polizia: la dirigente della Squadra Mobile di Chieti lascia il servizio attivo dopo 32 anni

Dopo 32 anni di servizio il Commissario Capo Nicoletta Giuliante, dirigente della Squadra Mobile di Chieti, al termine dell’ultimo giorno di lavoro, va in pensione. Il saluto della Volante e dei colleghi poliziotti alla nostra stimata dirigente, cui si unisce il ringraziamento del Questore Aurelio Montaruli e di tutti i funzionari della Questura di Chieti per il lodevole servizio prestato nell’Amministrazione in questi lunghi anni.

Correlati