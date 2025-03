Prende a bastonate le auto in transito, domenicano denunciato: revocato il permesso di soggiorno

La Polizia di Stato di L’Aquila, nei giorni scorsi, è intervenuta nel centro di Avezzano (AQ), per rintracciare un uomo che poco prima aveva danneggiato un’autovettura. L’allarme è stato lanciato da una donna che alla guida della propria autovettura, mentre era in transito sulla trafficata via XX Settembre, notava una persona in forte stato di alterazione, che brandiva un bastone di legno pronunciando frasi incomprensibili e successivamente gli si avvicinava colpendo l’auto con forza, provocandone la rottura del vetro posteriore.

La vittima, spaventata dall’accaduto, contattava le forze dell’ordine dando una descrizione sommaria dell’aggressore. Gli agenti del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Avezzano, che da subito intuivano chi potesse essere l’aggressore, si mettevano immediatamente alla ricerca dell’uomo rintracciandolo di lì a poco.

Il responsabile dell’aggressione, un cittadino domenicano già noto alle forze dell’ordine per essersi reso protagonista di svariati episodi di disturbo, violenza ed aggressione, è stato quindi condotto presso il Commissariato, ove si è proceduto al sequestro dell’arma utilizzata per il danneggiamento ed a denunciarlo alla Procura della Repubblica di Avezzano.

Il Questore dell’Aquila, Enrico De Simone, alla luce dei precedenti penali e della pericolosità sociale del cittadino dominicano, di recente, aveva disposto la revoca del permesso di soggiorno di lungo periodo di cui era titolare da alcuni anni. Pertanto, il Prefetto di L’Aquila Giovanni Di Vincenzo ha disposto l’espulsione dal territorio nazionale del domenicano, che è stato condotto presso il centro di permanenza per i ripatri di Bari, dove verrà svolto l’iter per il successivo accompagnamento coattivo in patria.