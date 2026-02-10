Polizia: Peluso rende omaggio alla memoria di Giovanni Palatucci ex Questore di Fiume

Questa mattina il Questore di Isernia, Luigi Peluso, ha reso omaggio alla memoria di Giovanni Palatucci, ex Questore di Fiume, in occasione dell’anniversario della sua morte, avvenuta il 10 febbraio 1945 nel campo di concentramento di Dachau.

La cerimonia commemorativa si è svolta presso la villa comunale di Isernia, davanti al monumento “La spirale della vita”, a lui dedicato, alla presenza dei dirigenti della Polizia di Stato e delle autorità civili, religiose e militari della provincia.

La corona d’alloro, segno di profonda riconoscenza, è stata offerta dall’Associazione Nazionale della Polizia di Stato, in memoria di un uomo che sacrificò se stesso per salvare vite innocenti.

Giovanni Palatucci, insignito della Medaglia d’Oro al Merito Civile e riconosciuto nel 1990 come “Giusto tra le Nazioni”, è ricordato per aver messo in salvo migliaia di ebrei italiani e stranieri, testimoniando con il suo coraggio i valori più autentici di umanità, giustizia e servizio.