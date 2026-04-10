Ponte Sente «funzionale alla gestione dell’emergenza», pressing di Primiani e Greco per la riapertura

«Il maltempo ha sferzato duramente il Molise, ma anche se il peggio sembra passato, non ci si può limitare a fare la conta dei danni. L’emergenza idrogeologica ha messo in evidenza, ancora una volta, le fragilità della nostra regione e la mancanza di una vera strategia di prevenzione e pianificazione. Per questo occorrono subito misure chiare e precise, per non sprecare un euro delle risorse da destinare alla resilienza del territorio».

Inizia così la nota stampa dei consiglieri regionali del M5S, Angelo Primiani e Andrea Greco con la quale propongono l’istituzione di un portale pubblico dell’emergenza per garantire trasparenza.

«È indispensabile passare dalla logica dell’emergenza a quella della prevenzione e della mitigazione. Per farlo serve una pubblica amministrazione più efficiente, capace di utilizzare rapidamente le risorse e ridurre i tempi della burocrazia. L’esempio del “caso Petacciato” è emblematico: fondi pubblici stanziati da anni e mai spesi. – continuano i due esponenti politici della minoranza in Regione – Le immagini del versante che torna a muoversi, isolando il Molise e spezzando in due l’Italia, riportano alla ribalta una criticità nota e mai risolta. La domanda è semplice: che fine hanno fatto i finanziamenti previsti, ancora fermi dopo anni? Già nel 2019, insieme ai colleghi del MoVimento 5 Stelle, presentammo un’interrogazione per conoscere lo stato degli interventi su quella che è considerata una delle paleo-frane più estese e complesse d’Europa. Era stato predisposto un piano di mitigazione articolato in quattro lotti, per un valore complessivo di oltre 40,6 milioni di euro. Oggi, di fronte alla nuova emergenza, chiediamo con forza di sapere a che punto sono le procedure di gara ma anche se le ultime vicende incideranno sul progetto e sui tempi di realizzazione degli interventi previsti».

«Allo stesso tempo, bisogna garantire massima trasparenza sull’utilizzo di questi fondi e su quelli che arriveranno per la messa in sicurezza e il ripristino della viabilità. Le istituzioni devono rafforzare i controlli e rendere pienamente accessibili le informazioni sull’utilizzo delle risorse, per evitare infiltrazioni e garantire che ogni euro sia speso correttamente. – insistono i consiglieri regionale – In quest’ottica, con una mozione depositata oggi in Consiglio regionale, proponiamo l’istituzione di un portale pubblico per l’emergenza, gratuito e costantemente aggiornato dove consultare la localizzazione esatta di ogni intervento, una descrizione sintetica dei lavori, l’importo e la fonte del finanziamento, la modalità di affidamento, l’impresa incaricata e le eventuali varianti in corso d’opera. Tutti i dati devono essere aggiornati settimanalmente e disponibili in formato aperto. Ogni trimestre, inoltre, bisogna trasmettere al Consiglio regionale un rapporto dettagliato sullo stato di avanzamento e sull’impiego delle risorse».

«Così come non è più rinviabile un tavolo tecnico straordinario che coinvolga la Provincia di Isernia, Anas, la Prefettura, il sistema regionale e nazionale di Protezione civile, nonché gli altri soggetti tecnici competenti, anche con il coinvolgimento delle autorità del territorio abruzzese interessato, per valutare le condizioni del viadotto Sente-Longo e verificare la possibilità di una riapertura anche parziale del ponte in condizioni di sicurezza. Parliamo infatti di un’infrastruttura che può essere funzionale alla gestione dell’emergenza, a cui è legato il destino di intere comunità rimaste praticamente isolate».

«Il Molise deve rialzarsi, ma la gestione dell’emergenza non può prescindere a alcuni punti cardine come trasparenza, legalità e sicurezza. Bisogna restituire dignità ai cittadini, evitando le distorsioni e le opacità che troppo spesso accompagnano le fasi di crisi».