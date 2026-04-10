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domenica 12 Aprile 2026
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Dissesto provinciale Castiglione Torrebruna: strada chiusa e interventi di ripristino mai iniziati

Mentre su tutte le altre provinciali dell'Alto Vastese sono già in atto interventi di ripristino e messa in sicurezza, in somma urgenza, sulla tratta tra Castiglione Messer Marino eTorrebruna non sono stati nemmeno avviati i lavori. Un ritardo…

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Mentre su tutte le altre provinciali dell’Alto Vastese sono già in atto interventi di ripristino e messa in sicurezza, in somma urgenza, sulla tratta tra Castiglione Messer Marino eTorrebruna non sono stati nemmeno avviati i lavori. Un ritardo che rischia di compromettere ulteriormente la strada, facendo aumentare i danni e il dissesto.

La provinciale per Torrebruna va riaperta, senza attendere i tempi burocratici, perché il territorio non può permettersi ulteriori perdite di tempo. La vera emergenza non sono le frane sulle provinciali, ma l’isolamento territoriale, l’interruzione dei servizi a cominciare da quello sanitario dell’emergenza urgenza.

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