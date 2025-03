Poste Italiane, ad Agnone l’ufficio più ‘rosa’ del Molise. La direttrice: “Tra noi grande empatia e collaborazione”

Poste Italiane si conferma un’azienda al femminile anche in Molise, dove tra uffici postali e centri di distribuzione le donne rappresentano il 55% dell’intero personale, un punto percentuale in più rispetto alla media nazionale.

Una percentuale che sale al 59% se si considera soltanto la forza lavoro applicata nei 166 uffici postali del territorio, e al 66% considerando i soli uffici postali della provincia di Isernia. Tra le sedi più grandi, con almeno venti risorse impiegate, il rapporto donne/uomini supera il 70% a Isernia Centro, Campobasso Centro (via Pietrunto) e Termoli (corso Mario Milano).

Non mancano poi uffici postali con personale interamente al femminile, come Campobasso 3 (viale Principe di Piemonte), Carovilli, Macchiagodena e Roccaravindola Stazione. Lo staff al femminile più numeroso è però quello di Agnone (via Verdi), che può essere considerato “il più rosa” della regione.

A guidare l’ufficio postale, da maggio dello scorso anno, è Marianna Patriarca. Quarantadue anni, di Agnone, lavora in Poste dal 2002, quando fu assunta come portalettere, proprio nel suo comune. Nel 2006 il passaggio allo sportello, nell’ufficio postale di Isernia Centro, dal 2008 al 2012 è stata specialista commerciale per la Filiale provinciale di Isernia. Poi il ritorno negli uffici postali, prima a Capracotta, dopo ad Agnone 1 (piazza Unità d’Italia) e infine nella sede di via Verdi, dove dirige uno staff di otto risorse tra operatrici di sportello e specialiste di consulenza finanziaria.

“Lavorare in ufficio di sole donne – spiega Marianna – rappresenta un’esperienza interessante e diversa rispetto a quella di un ambiente misto, perché in un ambiente lavorativo femminile si tende a favorire un’atmosfera più empatica e collaborativa. Io personalmente come direttrice di un ufficio postale tutto al femminile cerco di stimolare la crescita di tutte valorizzando le caratteristiche di ciascuna”.

Marianna parla del gruppo e del loro segreto per fare “squadra”. “Penso che il nostro punto di forza sia la determinazione, oltre che la collaborazione e il supporto reciproco nelle sfide che l’azienda ci prospetta. Siamo tutte della zona e condividiamo interessi e passioni anche al di fuori del contesto lavorativo. Ci sono occasioni che organizziamo come gruppo, come una dolce colazione la mattina prima di andare al lavoro, ma anche pranzi… oltre che lavorare ci piace anche mangiare!”.

La direttrice parla anche della non sempre facile conciliazione tra lavoro e vita privata. “Trovare quel delicato equilibrio tra gli impegni professionali e quelli personali è una vera e propria sfida. Nella mia esperienza e in quella delle mie colleghe si cerca di creare armonia tra il tempo dedicato al lavoro, quello dedicato alla famiglia e agli interessi personali. È una gestione oculata delle responsabilità lavorative senza sacrificare gli aspetti significativi della vita al di fuori del contesto professionale, mirando alla promozione della produttività lavorativa e della qualità della vita”.

Poste Italiane ha ottenuto per il sesto anno consecutivo, il riconoscimento Top Employer che seleziona in tutto il mondo le aziende che si distinguono per le migliori politiche di gestione delle risorse umane. L’Azienda, inoltre, con una presenza femminile del 54%, ha confermato la leadership globale nelle politiche di parità di genere grazie ad altri riconoscimenti come Euronext Equileap Gender Equality Eurozone 100, e Bloomberg Gender-Equality Index.

Cartolina e annullo filatelico per l’8 marzo. Poste Italiane celebra la Giornata Internazionale della Donna con una cartolina filatelica e un annullo speciale. In Molise la cartolina è disponibile negli uffici postali con sportello filatelico di Campobasso Centro (via Pietrunto), Termoli (corso Mario Milano) e Isernia Centro (via XXIV Maggio), oltre che sul sito poste.it. Inoltre, nelle stesse sedi sabato 8 marzo dalle 8.20 alle 12.35 sarà allestito uno stand dedicato alla ricorrenza. Un’occasione unica per ogni collezionista o per chi, semplicemente, vuole ricordare in modo originale una giornata particolare, regalando la colorata cartolina a una persona cara o spedendo un messaggio a un destinatario.