Trofeo San Nicola a Pollutri, domenica 9 marzo la prima edizione del mountain bike cross country

Sarà una festa sportiva a tutto tondo, nel segno delle ruote grasse e tacchettate, quella del prossimo 9 marzo a Pollutri, teatro della prima edizione del Trofeo San Nicola, dedicata alla disciplina della mountain bike cross country e sotto l’egida della UISP Abruzzo e Molise.

Gli organizzatori del neonato sodalizio Slow Bike e Hiking Team stanno dando gli ultimi ritocchi a una manifestazione attesissima in tutta la comunità di Pollutri, con l’omonima amministrazione comunale che ha concesso il patrocinio all’evento.

Con queste premesse, si punta ad accogliere nel migliore dei modi tutti gli atleti in arrivo da ogni parte dell’Abruzzo e anche da alcune regioni vicine.

Con i due punti iconici del muraglione e del belvedere, Pollutri ha offerto agli organizzatori l’ispirazione per creare un percorso che permetta di seguire lo spettacolo dall’alto, come in un anfiteatro. Il tracciato prevede tre giri da 7 chilometri ciascuno, con 250 metri di dislivello, caratterizzati da ripidi strappi in salita e discese tecniche. Il percorso si snoda tra le campagne circostanti con passaggi nel paese, dove ritrovo (alle 8:00), partenza (alle 10:00) e arrivo sono ubicati in piazza Giovanni Paolo I.

La quota di iscrizione è di 20 euro comprendente il chip per il cronometraggio, il pasta party a fine gara (disponibile anche per il pubblico al costo simbolico di 3 euro), il lavaggio bici, l’assistenza medica e meccanica.

“Un ringraziamento speciale va a tutti coloro che hanno dimostrato fiducia in questo neonato progetto, a cominciare dall’amministrazione comunale di Pollutri e poi anche agli sponsor del territorio, passando per la Pro Loco, che hanno accolto con entusiasmo questa iniziativa. Non nascondiamo una certa emozione nel preparare questa gara, per noi è la prima volta” ha dichiarato Cristian D’Amato a nome del comitato organizzatore.