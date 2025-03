Crollo a Bari, dispersa da oltre ventiquattro ore: trovata in vita sotto le macerie, recupero in corso

Dopo oltre 24 ore di intervento senza sosta, i vigili del fuoco sono riusciti ad individuare la donna dispersa da ieri dopo il crollo della palazzina di cinque piani in via de Amicis a Bari. La donna è viva. Sono in corso le complesse operazioni di recupero.

Dal Molise, nel pomeriggio di oggi, è partita in rinforzo una squadra U.S.A.R. di otto Vigili del Fuoco dei Comandi di Campobasso e Isernia. Il progetto USAR (Urban Search And Rescue) nasce per migliorare le attività di soccorso in macerie, derivanti da eventi sismici, esplosioni, crolli o dissesti statici e idrogeologici.