Poste: servizio filatelico temporaneo con bollo speciale per la festa della mela di Castel del Giudice

In occasione dell’ottava edizione della Festa della Mela, domenica 12 ottobre Poste Italiane attiverà a Castel del Giudice un servizio filatelico temporaneo con bollo speciale, richiesto dal Comune di Castel del Giudice.
Nello stesso giorno, sarà possibile timbrare con il bollo speciale le corrispondenze presentate allo stand di Poste Italiane, allestito dalle ore 11 alle 17 in Piazza Marconi.
Il bollo speciale raffigura in vignetta il logo della manifestazione e riporta in legenda la dicitura «FESTA DELLA MELA». Per l’occasione è stata inoltre realizzata una speciale cartolina filatelica.
Eventuali commissioni filateliche potranno essere inoltrate a: Poste Italiane S.p.A. / U.P. Isernia Centro / Sportello filatelico Via XXIV Maggio, 243 – 86170 Isernia.
Per qualsiasi informazione o curiosità sugli annulli e su tutto il mondo della filatelia è possibile visitare il sito https://filatelia.poste.it/index.html.