Ciclomotore senza assicurazione e in tasca cocaina e un coltello a serramanico: 36enne denunciato

Proseguono costanti ed intensificate le operazioni dei militari dell’Arma dei Carabinieri nella città di Pescara volte al contrasto ed alla repressione delle attività illecite. Tali servizi effettuati dai militari del N.O.R. della Compagnia di Montesilvano, hanno consentito di individuare e successivamente denunciare a piede libero un 36enne.

I Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Montesilvano, durante un normale controllo alla circolazione stradale in località Santa Filomena, hanno fermato un ragazzo, sottoposto all’affidamento in prova ai servizi sociali, alla guida di un ciclomotore privo di assicurazione. Lo stesso a seguito di ispezione è stato trovato in possesso di un coltello a serramanico e un involucro in cellophane termosaldato contenente 0.7 grammi circa di cocaina.

Per tale ragione è stato condotto presso gli uffici della Compagnia Carabinieri di Montesilvano dove, al termine delle formalità di rito, veniva denunciato in stato di libertà, per porto di armi od oggetti atti ad offendere, alla Procura della Repubblica di Pescara, inoltre veniva segnalato all’autorità amministrativa per detenzione di sostanze stupefacenti per uso personale.