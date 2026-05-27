Pregiudicato napoletano colto di notte con arnesi da scasso, denunciato in stato di libertà

Nel corso di un servizio di controllo del territorio, i Carabinieri della Sezione Radiomobile del Nucleo Operativo e Radiomobile di Pescara hanno individuato e denunciato un uomo ritenuto responsabile di possesso ingiustificato di arnesi atti allo scasso. L’intervento…

Nel corso di un servizio di controllo del territorio, i Carabinieri della Sezione Radiomobile del Nucleo Operativo e Radiomobile di Pescara hanno individuato e denunciato un uomo ritenuto responsabile di possesso ingiustificato di arnesi atti allo scasso.

L’intervento si è svolto nella serata del 26 maggio, intorno alle ore 22, nell’area del piazzale del terminal bus, zona particolarmente sensibile sotto il profilo della sicurezza urbana e spesso oggetto di mirati servizi preventivi da parte delle forze dell’ordine. Proprio nell’ambito di tali attività, i militari hanno proceduto al controllo di un cittadino di origini partenopee di 52 anni, già noto alle banche dati delle forze di polizia.

L’atteggiamento dell’uomo e la sua presenza in un’area strategica per il transito di viaggiatori hanno indotto i Carabinieri ad approfondire il controllo mediante una perquisizione personale. L’intuizione operativa si è rivelata fondata: l’uomo è stato trovato in possesso di diversi strumenti idonei allo scasso, circostanza che ha fatto immediatamente scattare i provvedimenti previsti dalla normativa vigente.

Gli arnesi rinvenuti sono stati sottoposti a sequestro e messi a disposizione dell’Autorità Giudiziaria, mentre per il soggetto è scattata la denuncia in stato di libertà, fatta salva la presunzione di innocenza fino a sentenza di condanna definitiva.

L’episodio si inserisce nel più ampio dispositivo di prevenzione e contrasto ai reati predatori, costantemente attuato dall’Arma dei Carabinieri sul territorio cittadino.