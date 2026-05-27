Violazione del divieto di dimora e cocaina: donna del Vastese denunciata dalla Polizia

Gli agenti del Commissariato di P.S. di Vasto hanno denunciato in stato di libertà una ventisettenne vastese a seguito di un controllo in ambito urbano. I poliziotti della Volante, nel corso di servizi di controllo del territorio in città, hanno notato la presenza della giovane donna nei pressi dell’abitazione ove la stessa dimorava prima del divieto impostole a seguito del processo, avvenuto nel mese di gennaio, quando fu trovata in possesso di oltre 100 grammi di cocaina.

In quell’occasione le fu notificato, quale misura cautelare, il divieto di dimora nelle regioni di Abruzzo e Molise costringendo la donna a trovarsi un’altra abitazione, ma la stessa non ha ottemperato. All’interno della casa gli uomini del Commissariato di Polizia hanno rinvenuto un involucro in cellophane contenente cocaina del peso di circa 37 grammi; un involucro in cellophane contenente cocaina del peso di grammi 1,2 confezionata in dose; un involucro in cellophane contenente sostanza stupefacente del tipo hashish del peso di grammi 0,8 confezionata in di dose ed un bilancino di precisione, tutto sottoposto a sequestro.