Saia, Policella e Nucci convocati in Prefettura: Montella riceve i sindaci appena eletti dell’Alto Molise

Il Prefetto di Isernia, dott. Giuseppe Montella, nella mattinata odierna ha ricevuto, presso il Palazzo del Governo, i Sindaci dei Comuni di Agnone, Conca Casale, Montenero Val Cocchiara, Poggio Sannita, Roccasicura, Santa Maria del Molise, Sant’Angelo del Pesco e Sesto Campano, eletti a seguito della recente tornata elettorale, per un incontro istituzionale finalizzato a consolidare la rete amministrativa territoriale e ad avviare un dialogo operativo sulle priorità locali.

Nel corso dell’incontro il Prefetto ha rivolto ai nuovi amministratori un sincero augurio di buon lavoro, manifestando la piena disponibilità della Prefettura a esaminare, di intesa con gli enti locali, le tematiche territoriali più significative che richiedano forme di collaborazione o di raccordo interistituzionale, e sottolineando il ruolo dei Sindaci come interpreti dei bisogni delle comunità amministrate.

Ai Sindaci, nella duplice veste di vertice della comunità locale e di Ufficiale di Governo, il Prefetto ha ricordato che essi rappresentano il punto di riferimento per i cittadini su questioni essenziali quali scuola, sicurezza, sanità, trasporti pubblici, ambiente e protezione civile, e ha ribadito che, nei delicati compiti connessi alla sicurezza, i Comuni possono contare sul costante impegno delle Forze di Polizia.



L’incontro ha posto al centro le specificità della provincia di Isernia – territorio montano caratterizzato da borghi storici, attività artigianali e manifatturiere di rilievo, produzioni agricole tipiche e potenzialità turistiche legate alla natura e alla cultura – e le sfide connesse allo sviluppo locale: contrasto allo spopolamento, valorizzazione del patrimonio culturale e produttivo, promozione del turismo sostenibile, miglioramento dei servizi essenziali e delle infrastrutture, nonché sostegno alle politiche per il lavoro e alle imprese.

Il Prefetto ha infine sottolineato l’importanza del dialogo continuo tra Prefettura ed enti locali quale leva per rafforzare la coesione sociale, garantire la qualità dei servizi ai cittadini e promuovere uno sviluppo equilibrato e sostenibile dell’intero territorio provinciale.