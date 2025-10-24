  • News

    • Prima “camminata in rosa” in Alto Molise, l’importanza della prevenzione del tumore al seno

    L’Uliveto Gianna, insieme al Circolo di Conversazione San Pio di Agnone, hanno organizzato una camminata libera e senza nessun costo di iscrizione per domenica 26 ottobre 2025. Tutti i partecipanti cammineranno sotto la propria responsabilità.

    L’evento ricade tra le iniziative del “Mese in rosa“, mese dedicato alla prevenzione del tumore al seno, e vuole sottolineare l’importanza di sottoporsi a periodici screening di prevenzione, ad assumere uno stile di vita sano ed una corretta alimentazione.


    I dettagli della camminata sono riportati nella locandina. Siete tutti invitati a partecipare.

