Prima “camminata in rosa” in Alto Molise, l’importanza della prevenzione del tumore al seno

L’Uliveto Gianna, insieme al Circolo di Conversazione San Pio di Agnone, hanno organizzato una camminata libera e senza nessun costo di iscrizione per domenica 26 ottobre 2025. Tutti i partecipanti cammineranno sotto la propria responsabilità.
L’evento ricade tra le iniziative del “Mese in rosa“, mese dedicato alla prevenzione del tumore al seno, e vuole sottolineare l’importanza di sottoporsi a periodici screening di prevenzione, ad assumere uno stile di vita sano ed una corretta alimentazione.
I dettagli della camminata sono riportati nella locandina. Siete tutti invitati a partecipare.