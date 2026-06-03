Riserva Collemeluccio- Montedimezzo Alto Molise al World MAB Youth Forum UNESCO

Una delegazione molisana ha preso parte alla terza edizione del Global MAB Youth Forum UNESCO, svoltasi dal 18 al 22 maggio 2026 nei territori del Delta del Po e dei Colli Euganei. Tra gli oltre 200 giovani delegati…

Una delegazione molisana ha preso parte alla terza edizione del Global MAB Youth Forum UNESCO, svoltasi dal 18 al 22 maggio 2026 nei territori del Delta del Po e dei Colli Euganei. Tra gli oltre 200 giovani delegati provenienti da 109 Paesi anche Cherubino Zarlenga, referente tecnico della Riserva, insieme a Marta Santoro e Valerio D’Amico, componenti della nascente Consulta dei Giovani: la voce dell’Alto Molise in un confronto internazionale che sta costruendo il futuro della governance ambientale globale.

Cinque giorni di lavoro su biodiversità, clima e governance partecipata



I delegati, di età compresa tra i 18 e i 35 anni, hanno lavorato in sessioni plenarie e tavoli tecnici sui temi della tutela della biodiversità, del cambiamento climatico, della governance partecipata e della valorizzazione delle culture locali, con l’obiettivo di rafforzare il ruolo delle nuove generazioni nei processi decisionali globali. La Rete Mondiale delle Riserve della Biosfera UNESCO conta oggi 784 siti distribuiti in 142 Paesi e rappresenta uno dei principali strumenti internazionali per coniugare tutela ambientale, sviluppo sostenibile e coinvolgimento delle comunità locali.



Tre i risultati concreti elaborati nel corso dei lavori: la Dichiarazione finale MAB Youth, la Roadmap internazionale 2026-2035 e una serie di raccomandazioni operative per integrare stabilmente i giovani nella governance del Programma MAB UNESCO. Le proposte si inseriscono nel quadro del Piano d’Azione Strategico di Hangzhou 2026-2035 e degli obiettivi fissati dal Kunming-Montreal Global Biodiversity Framework.

«La voce della nostra Riserva, del Molise, ed ancor di più dell’Alto Molise e delle Aree Interne, non poteva mancare ad un evento internazionale così importante. Coinvolgere i giovani nei processi decisionali e nella governance della Riserva e più in generale del nostro territorio, è una necessità oggi non più derogabile. Le sfide che attendono il nostro territorio richiedono il contributo e la consapevolezza di ognuno di noi» ha commentato Cherubino Zarlenga, referente tecnico della Riserva della Biosfera.