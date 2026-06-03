Ubriaco sfreccia contromano: inseguito e bloccato dai Carabinieri, spunta anche un pugnale. Arrestato un 47enne

Avezzano (AQ) – Era ancora notte fonda, il 1° giugno, quando i militari del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia Carabinieri di Avezzano hanno arrestato in flagranza un 47enne di origine straniera per il reato di “resistenza a…

Avezzano (AQ) – Era ancora notte fonda, il 1° giugno, quando i militari del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia Carabinieri di Avezzano hanno arrestato in flagranza un 47enne di origine straniera per il reato di “resistenza a un Pubblico Ufficiale”.

Alcuni cittadini, allarmati da un’autovettura che stava attraversando a luci spente le vie del centro di Avezzano, percorrendole a forte velocità e contromano, segnalano la situazione di pericolo ad una pattuglia dei Carabinieri, che immediatamente intercetta il veicolo segnalato lungo via Garibaldi.

Il conducente dell’auto, alla vista della Gazzella dei Carabinieri, tenta di sfuggire, percorrendo a forte velocità, anche contromano, diverse strade del capoluogo marsicano.

L’inseguimento si protrae per qualche minuto e termina in via XX Settembre, quando i Carabinieri bloccano l’auto in fuga. Al momento dell’identificazione, il conducente tenta di eludere il controllo spintonando i militari, senza riuscire nell’intento.

La condotta del 47enne, peraltro già gravato da precedenti vicissitudini giudiziarie, e le circostanze spazio – temporali inducono i Carabinieri ad eseguire una perquisizione personale e del veicolo, che dà esito positivo dal momento che il conducente, occultato nei pantaloni, aveva un pugnale di circa 20 centimetri, che viene immediatamente sequestrato.

Il 47enne, arrestato per aver opposto resistenza ai Carabinieri durante le operazioni di identificazione, è stato deferito alla Procura della Repubblica di Avezzano anche per i reati di “porto di armi od oggetti atti ad offendere, guida sotto l’influenza dell’alcool e guida in stato di alterazione dopo l’assunzione di sostanze stupefacenti”.

Come disposto dall’Autorità Giudiziaria, l’arrestato è stato condotto presso la casa circondariale di Avezzano, in attesa dell’udienza di convalida.

Si evidenzia che le persone arrestate o deferite in stato di libertà sono innocenti sino alla pronuncia della sentenza definitiva e che i provvedimenti adottati dalla Polizia Giudiziaria richiedono la necessaria verifica e convalida da parte dell’Autorità Giudiziaria, non implicando alcuna responsabilità accertata.