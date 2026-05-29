Ostacolo sulla carreggiata: traffico bloccato in direzione Isernia sulla strada statale 85 “Venafrana” al km 43,900

A causa della presenza di un ostacolo in carreggiata, traffico temporaneamente bloccato, in direzione Isernia, sulla strada statale 85 “Venafrana”, al km 43,900 all’altezza di Isernia. Sul posto sono presenti le squadre Anas e le Forze dell’Ordine per…

A causa della presenza di un ostacolo in carreggiata, traffico temporaneamente bloccato, in direzione Isernia, sulla strada statale 85 “Venafrana”, al km 43,900 all’altezza di Isernia.

Sul posto sono presenti le squadre Anas e le Forze dell’Ordine per la gestione della circolazione e per ripristinare il normale flusso di traffico nel più breve tempo possibile.

Anas (Gruppo FS) ricorda che “Quando sei alla guida tutto può aspettare!” – “Guida e Basta!”. Per una mobilità informata chiama il Servizio Clienti “Pronto Anas” al numero verde gratuito 800.841.148.

+++ TRAFFICO SBLOCCATO, VIABILITA’ RIPRISTINATA +++

MOLISE, ANAS: PER OSTACOLO IN CARREGGIATA, TRAFFICO TEMPORANEAMENTE BLOCCATO SULLA SS 85 “VENAFRANA” A ISERNIA

al km 43,900