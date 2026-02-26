Professionalità e umanità, il dottor Marco Carlomagno ringrazia il personale della Stoke Unit di Neuromed

Riceviamo e pubblichiamo da parte del dottor Marco Carlomagno di Agnone.

Gentile Redazione,

vi scrivo con il desiderio di condividere pubblicamente un sentimento di profonda gratitudine nei confronti del personale della Stroke Unit dell’Istituto Neuromed di Pozzilli, presso cui sono stato ricoverato nelle settimane scorse a seguito di un problema fisico.

In momenti come questi ci si trova improvvisamente fragili, disorientati, consapevoli di quanto tutto possa cambiare nel giro di poche ore. È proprio allora che si comprende fino in fondo il valore delle persone che si incontrano lungo il percorso di cura.

Ho avuto modo di constatare un’elevata professionalità da parte di medici, infermieri e OSS: competenza, tempestività, attenzione costante. Ma ciò che desidero mettere in luce, forse ancora più della pur fondamentale preparazione clinica, è la straordinaria umanità che ho ricevuto.

Ogni gesto, ogni parola, ogni attenzione è stata accompagnata da rispetto, sensibilità e autentica partecipazione. Non mi sono mai sentito un semplice paziente, ma una persona presa in carico nella sua interezza. In un reparto dove si affrontano situazioni delicate e spesso drammatiche, ho trovato sguardi rassicuranti, ascolto sincero e una presenza discreta ma costante.

Credo sia giusto raccontare anche questo volto della sanità: quello fatto di competenza, certo, ma soprattutto di umanità. Perché è proprio l’umanità a fare la differenza quando si attraversano prove difficili.

Con questa lettera desidero quindi ringraziare pubblicamente tutto il personale della Stroke Unit, affinché il mio riconoscimento possa essere condiviso e arrivi a ciascuno di loro.

Con stima e gratitudine,

Dott. Marco Carlomagno



