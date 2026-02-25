Nuova truffa a danno degli anziani con la tecnica della monetina, i Carabinieri mettono in guardia

La “tecnica della monetina”: un espediente semplice ma efficace, molto diffuso in questo periodo per truffare ignare vittime, soprattutto anziane.

Come funziona?

Il truffatore affianca la vittima, mentre è al supermercato o in un parcheggio, facendo credere di aver trovato per terra una o più monete e dimostrandosi pronto ad aiutare a raccoglierle. Il finto gesto di generosità distrae la vittima quanto basta per permettere ad un secondo truffatore di agire indisturbato alle sue spalle, rubando gli effetti personali appoggiati nel carrello della spesa o nell’auto. Poi la fuga repentina, senza lasciare il tempo materiale per rendersi conto di essere stati derubati.

Il primo consiglio resta sempre lo stesso: diffidare delle apparenze e mantenere l’attenzione sempre alta. In caso di necessità contattare il 112.