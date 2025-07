“Prospettive”, nuovi punti di vista per chi decide di rimanere in provincia

Una cornice come un grande schermo di un vecchio cinema, con 32 seggioline degli anni ‘50 restaurate, attraverso cui guardare lontano verso l’orizzonte, cercando nuovi punti di vista, vivendo la magia dell’arte, dedicata a chi decide di rimanere a vivere in provincia: è questo il senso dell’opera apparsa questa mattina nel porto di Termoli sulla Banchina di Riva, l’installazione è curata da Alta Marea Festival per presentare il tema di quest’anno, “Prospettive”, al centro anche del trailer della rassegna, lanciato oggi online (qui il video: https://www.youtube.com/watch?v=zM_2KDPRX5Y). Il festival di cinema, musica e arte, che punta a valorizzare il territorio molisano, tornerà nel borgo antico di Termoli dal 25 al 27 luglio, diretto dal regista Antonio De Gregorio, organizzato dall’associazione Alta Marea.

Dalla riva si scorge un lumicino in mezzo al mare di notte, portato dalle imbarcazioni dei pescatori, dei naviganti notturni che si inoltrano verso il largo come in un cielo stellato: nel buio appare la luce, che aiuta la vista, che illumina ciò che non si vede ma esiste, permette di ritrovare la percezione. Questo l’epilogo del video di presentazione, che vede protagonista una giovane coppia locale, presa dalle attività di tutti i giorni e allo stesso tempo alla ricerca di qualcosa che sappia stupire, anche senza andare lontano da dove si è cresciuti. Con questa metafora, il festival presenta il tema di questa edizione, le “Prospettive” appunto. “Cambiare punto di vista, continuare ad essere in movimento, è essenziale per cambiare noi stessi ogni giorno, migliorarsi e crescere. – ha dichiarato il direttore artistico Antonio De Gregorio – Perché esiste un modo nuovo per vivere anche questo luogo, anche se lontano dalle grandi città: spesso non riusciamo a trovare questa via, perché nel mondo di oggi non c’è luce. E allora, vogliamo accenderla, sui luoghi e sulle persone dei nostri giorni. Con il cinema, le arti e la musica. I protagonisti del nostro festival non sono solo gli artisti e gli ospiti, ma tutta la comunità che appartiene a questo luogo e collabora per costruire un domani migliore”.

L’installazione artistica, che presenta il focus di quest’anno, consiste in una cornice volta all’orizzonte, verso il mare, senza una tela o un quadro: davanti è posta una pedana rialzata che ospita 32 posti a sedere, come in un cinema all’aperto. Le sedute, che risalgono agli anni ‘50, sono state recuperate dall’ex Seminario Vescovile in piazza S. Antonio a Termoli e restaurate da artigiani locali per mantenere in vita la memoria e la loro identità storica. L’esperienza è concepita come un atto di osservazione e contemplazione: il pubblico potrà assistere a una visuale selezionata della banchina, inquadrata dalla cornice che delimita simbolicamente il campo visivo, trasformando il paesaggio reale in una sorta di “quadro vivente”. Inoltre, gli spettatori potranno interagire con l’installazione, scegliendo il momento da immortalare come in un cinema anni ‘50 – con l’avviso che si illumina del primo o secondo tempo (o la pubblicità) – o prendendo il biglietto per il festival, staccandolo dalla tipica bobina che si usava decenni fa.

Domani, sabato 12 luglio, la pedana si trasformerà e ospiterà una performance musicale dal vivo, con il dj set di Sofreshandsoclean e Battart. L’opera sarà poi smontata nella tarda serata di domenica 13 luglio.

Un’altra estate in compagnia di Alta Marea Festival: la rassegna di cinema, arte e musica torna con la sua 5a edizione dal 25 al 27 luglio nel Borgo Antico di Termoli. Il festival, con la direzione artistica del regista Antonio De Gregorio, organizzato dall’associazione Alta Marea, punta a valorizzare i giovani e l’arte più stimolante. In programma il concorso internazionale per cortometraggi, proiezioni speciali, laboratori ed eventi musicali.

Proiezioni sotto le stelle, percorsi artistici lungo le vie storiche del paese, da Largo Tornola a PIazza Duomo, concerti in riva al mare e tanti momenti per i più piccoli e tutta la famiglia: Alta Marea Festival si prepara a tornare con un programma ricco, ospiti speciali e il concorso internazionale per cortometraggi, grazie al lavoro dell’associazione Alta Marea Festival composta da Antonio De Gregorio (direttore artistico), Valentina Salierno (responsabile comunicazione e pr), Adele Sorressa e Chiara Tuttolani (responsabili della comunicazione e graphic designer).

Qui la pagina dove trovare i biglietti per il programma del festival: https://qrco.de/bdhi7D .