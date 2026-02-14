Propaganda Live a Capracotta, Carmine del Grosso visita e racconta il bar Monaco (il video)

Prosegue il viaggio di Propaganda Live tra politica, attualità e umanità varia, ma questa volta niente palazzi romani: si va dove batte davvero il cuore del Paese, cioè dietro il bancone di un bar di provincia.

A guidare la spedizione è Carmine Del Grosso, comico di Circello (Bn), che con le sue incursioni porta avanti una missione tanto semplice quanto temeraria: raccontare locali e bar della periferia italiana con sguardo ironico, spirito antropologico e – dettaglio non secondario – un voto finale. Perché sì, tra un caffè corretto, una passatella, calendari hot e una partita a carte, anche l’Italia profonda merita la sua pagella.

Nella seconda puntata Del Grosso è salito fin sul “tetto degli Appennini”, a Capracotta, dove l’aria è sottile ma le opinioni sono densissime. Meta del viaggio: lo storico Bar Monaco, presidio civico, centro studi improvvisato e Parlamento alternativo con vista montagna.

Tra battute, personaggi memorabili e verità che nei talk show non si dicono ma al bancone sì, il risultato è un ritratto affettuoso e pungente dell’Italia di provincia. E alla fine, come ogni format che si rispetti, arriva il verdetto: perché il bar non è solo un luogo, è un’istituzione. E le istituzioni, si sa, vanno valutate.