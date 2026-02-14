Allerta meteo: rovesci di forte intensità tra Abruzzo e Molise, raffiche di vento e attività elettrica

Il Centro Funzionale d’Abruzzo comunica che è stato emesso dal Dipartimento della Protezione Civile Nazionale l’Avviso di condizioni meteorologiche avverse n. 26016 prot. DPC-DPC_Generale-P-STELEX-0007560-13/02/2026, recante:

“[Omissis…]

DALLE PRIME ORE DI DOMANI, SABATO 14 FEBBRAIO 2026, E PER LE SUCCESSIVE 18-24 ORE, SI PREVEDONO PRECIPITAZIONI DA SPARSE A DIFFUSE, ANCHE A CARATTERE DI ROVESCIO O TEMPORALE, SU EMILIA-ROMAGNA, TOSCANA, UMBRIA, LAZIO, CAMPANIA E SU ABRUZZO E MOLISE, SPECIE SUI RELATIVI SETTORI OCCIDENTALI DI QUESTE ULTIME.

I FENOMENI SARANNO ACCOMPAGNATI DA ROVESCI DI FORTE INTENSITÀ, FORTI RAFFICHE DI VENTO E LOCALE ATTIVITÀ ELETTRICA.