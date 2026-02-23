Provincia di Chieti al voto: presentata la lista di centrodestra che appoggia la candidatura di Di Nardo

È stata presentata ufficialmente la lista “La Provincia che vogliamo – Cdx Provincia di Chieti” a sostegno della candidatura di Angelo Di Nardo, sindaco di Ortona, alla presidenza della Provincia di Chieti.

La lista raccoglie amministratori e consiglieri comunali del territorio che hanno scelto di condividere un percorso politico e programmatico incentrato su concretezza amministrativa, coordinamento tra enti locali e rilancio del ruolo della Provincia come sede di pianificazione e supporto ai Comuni.

La proposta punta a rafforzare la capacità dell’ente di intervenire su priorità strategiche come edilizia scolastica, viabilità, manutenzione delle infrastrutture e accesso ai finanziamenti, con un metodo basato su ascolto, collaborazione istituzionale e programmazione chiara.

«La nascita della lista “La Provincia che vogliamo – Cdx Provincia di Chieti” – dichiara Angelo Di Nardo – rappresenta un’assunzione di responsabilità da parte di tanti amministratori che credono in una Provincia più presente e più efficace. Vogliamo un ente capace di fare sintesi tra le esigenze dei Comuni, senza contrapposizioni sterili ma con spirito di servizio. Le priorità sono sotto gli occhi di tutti: scuole sicure, strade percorribili, risorse utilizzate con tempestività e trasparenza. È su questi obiettivi concreti che chiediamo la fiducia degli amministratori chiamati al voto».

Nei prossimi giorni proseguiranno gli incontri con i rappresentanti dei Comuni del territorio provinciale per approfondire i punti programmatici e consolidare il confronto in vista dell’appuntamento elettorale.

Nella lista dei candidati consiglieri sono presenti i seguenti amministratori: Massimiliano Berghella, Claudio Carretta, Ilaria Catalano, Luca Conti, Enzo Di Diego, Catia Di Fabio, Renzo Di Lizio, Alice Di Maio, Nicola Di Ninni, Matteo Pio Ferrante, Mariagrazia Palmitesta ed Eufrasia Sciulli.