Cronaca, passione e carattere: Lucia Sammartino taglia il traguardo di 30 anni di giornalismo. Auguri da l’Eco

Tre decenni vissuti sempre in prima linea, con il taccuino in mano e la passione negli occhi. Cronaca nera e giudiziaria, consigli regionali, inchieste meticolose, titoli da cesellare fino a tarda sera, impaginazioni chiuse all’ultimo respiro. Chilometri macinati tra tribunali e conferenze, strade percorse a piedi e in auto, telefonate infinite per verificare una fonte, una data, un dettaglio. Sempre sul pezzo. Sempre con la schiena dritta.

L’agnonese di nascita ma campobassana d’adozione, Lucia Sammartino, celebra trent’anni di giornalismo e lo fa nel modo più semplice e autentico: lavorando. A suggellare questo importante traguardo, la targa consegnata dal presidente dell’Ordine dei Giornalisti del Molise, Vincenzo Cimino, riconoscimento che racconta molto più di una cifra tonda: racconta dedizione, sacrificio, coerenza.

Tra le tappe più significative del suo percorso, gli anni a Nuovo Molise, palestra vera di mestiere e di vita. Non solo cronista instancabile, ma anche guida per tanti giovani colleghi alle prese con il praticantato e l’esame da professionista. Un tutor severo quando serviva, generoso sempre. Perché il giornalismo, per Lucia, non è mai stato soltanto un lavoro: è responsabilità, cura del dettaglio, rispetto per la notizia e per chi la legge.

Noi de l’Eco quegli anni li custodiamo come si fa con le cose preziose. Ricordiamo le sue “strigliate” che bruciavano sul momento ma insegnavano per sempre, i consigli sussurrati a fine giornata, le riscritture condivise davanti a una bozza piena di segni rossi. È grazie a quella passione contagiosa per la carta stampata se molti di noi hanno imparato a credere davvero in questo mestiere.

A Lucia vanno oggi i nostri auguri più sinceri, con l’auspicio di vederla ancora a lungo protagonista, curiosa, combattiva e innamorata delle notizie come il primo giorno.

Sempre sulla cresta dell’onda, Lusa. E sempre con la penna pronta.